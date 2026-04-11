Beşiktaş imzayı resmen duyurdu: 2 yılda 468 milyon TL gelir
Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunda başlayan Beko ile olan forma sponsorluk anlaşmasının 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Beşiktaş Kulübü'nün kasasına 468 milyon TL (yaklaşık 9 milyon euro) gelir girecek.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret. A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.
BİR ÖNCEKİ ANLAŞMA
Siyah-beyazlı kulüp, Şubat 2024'te yaptığı açıklamada, futbol A takımı forma göğüs sponsorluğu için aynı firma ile 2024-2025 sezonundan itibaren başlamak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.