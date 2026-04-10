Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlıyor. Milli yıldız, Süper Lig’deki son 10 maçta 7 gol atıp 5 asist yaparak siyah-beyazlıların en formda ismi oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında bu akşam Antalyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar rakibini 4-2'lik skor ile mağlup etti. Maçta açılış golü 4. dakikada kaptan Orkun Kökçü'den geldi. 8. dakikada Jota Silva, 33 ve 59. dakikada Oh gole adını yazdıran isimler oldu.

Kaptan durdurulamıyor! Orkun Kökçü'den 10 maçta 12 gol katkısı

KAPTANIN FORMU GÖZ DOLDURUYOR

Beşiktaş takımın son haftalardaki en formda futbolcusu olan Orkun, bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

25 yaşındaki oyuncu, söz konusu golleri ise çıktığı son 10 mücadelede kaydetti.



Süper Lig’de 25 müsabakada 9 da asisti bulunan başarılı oyuncu, bu asistlerin 5’ini yine son 10 maçlık periyotta yaptı.

Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri sarsan Orkun Kökçü; aynı zamanda Konyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor mücadelelerinde birer kez, Göztepe maçında da 2 kez gol pası verdi.

