Beşiktaş Kulübü'nün borcunun, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğu duyuruldu. 31 Ağustos 2025 tarihli borca oranla rakamın büyük oranda artması dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki 2026 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konulara dair üyeleri bilgilendirdi.

Beşiktaş Kulübü 2026 ylı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı

BORÇ 24,3 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğunu açıkladı.

3 AY ÖNCE 22,5 MİLYAR TL AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklanmıştı.

Siyah-beyazlılarda iki divan kurulu arasındaki 3 aylık bölümde borcun 1 milyar 830 milyon 384 bin 885 TL artması dikkat çekti.​​​​​​​

