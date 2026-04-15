TFF 1'inci Lig kulübü Ankara Keçiörengücü'nün Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın muhtemel transferinden yüzde 20 pay alacaklarını hatırlatarak, "30-40 milyon euro bandında satış olursa 8 milyon euro payımız olur" dedi.

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ni ziyaret etti. Tahiroğlu, Temmuz 2021'de 2,1 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a imza atan Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sedat Tahiroğlu

"BİZİM İÇİN GURUR"

Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydın'ın performansıyla gurur duyduklarını ifade eden Tahiroğlu, "İkisini de en son Romanya maçında izledik. Keçiörengücü altyapısından yetişen oyuncuların bu seviyeye gelmesi bizim için gurur verici. Bu işin manevi boyutu" dedi.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon çıktığı 44 maçta 11 gol attı ve 15 asist yaptı.

8 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Barış Alper Yılmaz’ın muhtemel transferi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Başkanı, kulübün oyuncudan yüzde 20 payı olduğunu vurgulayarak, "Barış Alper Yılmaz satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon euro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon euro payımız olur ancak Galatasaray'dan bize bu yönde bir dönüş olmadı, böyle bir niyetleri yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Geçmişte oyuncunun transfer sürecinde menajerler aracılığıyla bazı görüşmeler yapıldığını belirten Tahiroğlu, "Arabistan'a transferi gündeme geldiğinde menajerler bize rakamlar sundu ancak biz ‘hakkımız neyse onu alırız’ dedik. Şu an için kulübümüzün zorladığı bir durum yok. Nasipse olur" değerlendirmesinde bulundu.

"SON BİR YILDIR İLETİŞİMİZ OLMADI"

Barış Alper Yılmaz ile son dönemde görüşmediklerini aktaran Tahiroğlu, "Daha önce Ankara'ya geldiğinde kulübümüze uğrardı ancak son bir yıldır bir iletişimimiz olmadı" sözlerini sarf etti.

Barış Alper Yılmaz'ın, Galatasaray ile 30 Haziaran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"7-8 MİLYON TL YERİNE 1 MİLYONA ANLAŞTIK"

Genç futbolcu Miraç Şimşek'in transfer sürecine de değinen Tahiroğlu, oyuncunun sezon başında profesyonel sözleşme imzalamamış olmasının Keçiörengücü için fırsat oluşturduğunu belirterek, "Oyuncuyu menajeri aracılığıyla ikna edip kadromuza kattık. Daha sonra Ankaragücü’nün talebi üzerine kiralık olarak gönderdik" ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında yetiştirme bedeline ilişkin anlaşma sağlandığını dile getiren Tahiroğlu, "Normalde 5-7 milyon TL seviyesinde olabilecek bir bedel yerine yaklaşık 1 milyonluk bir rakam üzerinde mutabık kaldık. Ancak süreçte menajer değişikliği sonrası bazı sorunlar yaşandı" dedi.

Oyuncunun ayrılmak istemesi halinde süreci zorlaştırmayacaklarını belirten Tahiroğlu, “Hem bizim hem de MKE Ankaragücü'nün haklarını koruyacak şekilde hareket ederiz. Gerekirse Ankaragücü'nün daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak bir çözüm üretiriz" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTEMEDİĞİMİZ İDDİASI DOĞPRU DEĞİL"

Süper Lig hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tahiroğlu, "Süper Lig'e çıkmak istemediğimiz yönündeki eleştiri ve iddialar doğru değil. Elbette hedefimiz Süper Lig ancak önemli olan sürdürülebilir başarı. Plansız şekilde çıkıp borç yükü altına girmek kulübü yok edebilir. Bu takımı üçüncü ligden aldık, adım adım ilerledik. Hedefimiz Süper Lig ve kalıcı bir yapı oluşturmak" diyerek sözlerini tamamladı.

