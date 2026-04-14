Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi şok karar: Onyekuru kadro dışı bırakıldı
Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Volkan Demirel’in ortak kararı sonucunda, Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gençlerbirliği'nde yıldız ismin kadro dışı bırakılmasına karar verildi.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Ajansspor'un haberine göre; Gençlerbirliği'nde yönetim ve Teknik Direktör Volkan Demirel, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun kadro dışı bırakılmasını kararlaştırdı.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Onyekuru, Süper Lig'de hafta sonu cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacak. 28 yaşındaki oyuncunun, Volkan Demirel ve yönetim kararı doğrultusunda çalışmalarını bireysel olarak sürdüreceği belirtildi.
