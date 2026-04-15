Zirvede hesaplar yeniden yapılırken Galatasaray rahat Başkan Dursun Özbek’in “Beşinci şampiyonluğa da birlikte yürüyeceğiz” sözleriyle destek verdiği Okan Hoca oyuncularına formülü açıkladı; “Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’yi yen, şampiyon ol!” Sarı kırmızılılarda son iki haftada beş puan kaybetmesinin ardından Teknik Direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi hâline gelirken, Özbek seçimi kazanırsa ilk iş olarak Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ligdeki son iki maçında 5 puan kaybederek yarışta büyük yara alan Galatasaray panik yapmıyor! Eriyen puan farkına rağmen teknik direktör Okan Buruk ve yönetim rahat. Son iki gündür sıkça dillendirildiği gibi Kemerburgaz’da OHAL durumu ya da yönetimin teknik direktör Okan Buruk’a karşı güven bunalımı yok. Aksine başkan Dursun Özbek, Kocaelispor beraberliğinin hemen ardından teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek “Üst üste üç şampiyonluğu senin liderliğinde yaşadık. Bu seneyi de şampiyon bitirip önünüzdeki sezon beşincisine birlikte yürüyeceğiz!” diyerek güven aşıladı.

BİZİM İÇİN YOL KISA

Zirve yarışında Galatasaray da Fenerbahçe de kalan maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak. Ancak sarı kırmızılar bu yolun daha kısa olduğu kanaatinde. Okan Hoca’nın oyuncularına anlattığı formüle göre; iki maçı kazan, şampiyon ol! Yani Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında alınacak 6 puan sonrası şampiyonluk kapısının sonuna kadar açılacağı inancı hâkim. Eğer Galatasaray, başkentte bir hata yapmaz ve ardından Fenerbahçe’yi sahasında yenerse rakibiyle aradaki farkı en azından 5’e çıkaracak ve artık kalan üç haftada şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayacak.

BURUK’LA YENİ SÖZLEŞME!

Galatasaray’ın son iki haftada beş puan kaybetmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi hâline gelirken, yönetimin sezon sonunda tecrübeli hocayla yolları ayıracağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak başkan Dursun Özbek ise tam tersi bir hamlede bulundu. Buruk’a “Üst üste beşinci şampiyonluğumuza da birlikte yürüyeceğiz” diyen Özbek, bu sözünü havada bırakmayacak. Başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak kongrede yeniden aday olacağına aylar önce duyurmuştu. Takım şampiyonluğa ulaşır ve Özbek de seçimi kazanırsa ilk iş olarak Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacak.

