Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolun kurallarını kökten değiştirecek radikal önerilerde bulunurken transfer konusunda da çarpıcı bir itiraf yaptı. Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için 200 milyon avroluk bir paket teklif aldıklarını aktaran Laurentiis, bu süreçte büyük hata yapıldığını kabul etti.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolda köklü değişikliklerin yapılması gerektiğini belirttiği açıklamada, Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia transferlerine ilişkin itirafta bulundu.

"ÇOK BÜYÜK HATA YAPTIM"

Victor Osimhen ve Kvicha Kvaratskhelia için toplamda 200 milyon avroluk bir teklif aldığını söyleyen Laurentiis, "Conte ile çalışmaya başladığımızda, PSG ve diğer kulüplerden Victor Osimhen ve Kvara'yı birlikte satmamız için 200 milyon avroluk bir teklif aldık. Conte, "Osimhen'i satabilirsiniz ama lütfen Kvara'yı satmayın' dedi. Bu büyük bir hataydı çünkü sonrasında babası ve menajeriyle ciddi sorunlar yaşadım. 28 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu, üç yıllık sözleşmeden sonra neredeyse hiçbir şey ödemeden ayrılabilir. Ve bu oyuncu ve menajeri Napoli'den ayrılmaya kesinlikle kararlı oldukları için, onu satmanın en iyisi olduğuna karar verdim." diye konuştu.

Victor Osimhen

"90 DAKİKA ARTIK SIKICI"

Futbolun mevcut formatını eleştiren De Laurentiis, maç sürelerinin kısaltılması gerektiğini belirterek 90 dakikalık klasik sistem yerine, 25'er dakikalık iki devre halinde toplam 50 dakikalık maçların oynanmasını önerdi. Sarı ve kırmızı kartların modası geçtiğini savunan De Laurentiis, bunun yerine süreli ceza sisteminin getirilmesini; sarı kartlık fauller için 5 dakika, kırmızı kartlık ihlaller için ise 20 dakika oyun dışı kalma cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.

Aurelio De Laurentiis

SERIE A'DA TAKIM SAYISI AZALTILSIN

İtalya Serie A için de reform isteyen Aurelio De Laurentiis, ligin 20 takımdan 16 takıma düşürülmesi gerektiğini ve bu şekilde daha rekabetçi bir lig olacağını kaydetti.

