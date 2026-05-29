Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Muharrem İnce ile Memleket Partisi’nin devri ve satışı konusunda geçmişte görüşmeler yaptıklarını öne sürdü. Sevim, İnce’nin kendilerini ofisine davet ettiğini, mesajlaşma, HTS ve konum kayıtlarının ellerinde bulunduğunu söyledi.

Sevim şu iddialarda bulundu:

23 Aralık 2024 tarihinden itibaren, 21 Mart 2025 tarihine kadar geçen süreçte Muharrem İnce ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler, kendisinin Memleket Partisinin genel başkanı olduğu dönemde yapıldı. Söz konusu görüşmelerde, partinin tarafımıza devredilmesi ve parti yapısının satışıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Cumhuriyet ve Adalet Partisi lideri Sevim: İnce, partisini bize satacaktı

MESAJ KAYITLARI VAR

Bu kapsamda tarafımız arasında mesaj kayıtları bulunuyor. Ayrıca Muharrem İnce, bu konuların görüşülmesi amacıyla bizi bir plazada bulunan ofisine davet ederek konum bilgilerini paylaştı. İlgili konum ve iletişim kayıtları tarafımızda mevcut. Daha sonraki süreçte İnce’nin CHP’ye geçmesiyle birlikte bizimle olan iletişimi kesildi.

Memleket Partisinin isim hakkının hâlen İnce’de bulunduğunu söyleyen Sevim iddialarını şöyle sürdürdü:

Son dönemde CHP içerisinde yeni parti oluşumları ve siyasi yapılanmalarla ilgili çeşitli iddialar gündemde. Gökan Zeybek’in belediyelerden, televizyon kanallarına verilmek üzere topladığı aylık 40’ar milyon liranın kanallara dağıtılmadığı, kaybolan paraların da parti üzerinden aklanacağı konuşuluyor.

Bizim gündeme getirdiğimiz husus şudur: Memleket Partisinin isim hakkının devri veya satışı üzerinden, kamuoyunda tartışma konusu olan bu paraların farklı bir zeminde kullanılmaya çalışılıp çalışılmadığı araştırılsın. Ayrıca belirtmek isterim ki, Muharrem İnce daha önce de partinin devri ve satışı konusunda bizimle görüşmeler gerçekleşti. Bu görüşmelere ilişkin HTS kayıtları, mesaj içerikleri ve konum bilgileri mevcut. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına elimizde bulunan bilgi ve belgelerin gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılacağını ifade ediyoruz.

