Görevine dönen Kılıçdaroğlu, PM ve Meclis grup toplantılarını erteledi. Vekillerin kullandığı WhatsApp grubu küfürleşme sebebiyle kapatıldı. Genel Merkez ve TBMM’de ayrı ayrı bayramlaşma programı düzenlendi.

BERAT TEMİZ- Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından parti içerisindeki ayrışma her geçen gün derinleşiyor. 1 Haziran’da yapılacağı açıklanan Parti Meclisi (PM) toplantısı ertelenirken CHP’li vekillerin kullandığı WhatsApp grubu küfürleşme sebebiyle kapatıldı. Genel Merkez ve Özel’ciler siyasi partilerle ayrı ayrı bayramlaştı.

Yeniden koltuğa oturan Kılıçdaroğlu’nun A takımını nasıl belirleyeceği tartışılmaya devam ediyor. Daha önce 1 Haziran’da yapılacağı açıklanan PM toplantısı, tebliğ süreci tamamlanmadığı gerekçesiyle ertelendi. Toplantı için yeni tarihin tebliğ süreci tamamlanınca belirleneceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun PM’deki dengenin kendi lehine olup olmadığından emin olmadan PM’yi toplamayabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun PM’den salt çoğunlukla aleyhte çıkabilecek kararlara karşı böyle bir tedbir alabileceği ifade ediliyor. Kurultayların iptaliyle birlikte dönülen eski tüzüğe göre, Kılıçdaroğlu’nun PM onayı almadan MYK ataması yapması bekleniyor.

GRUP TOPLANTISI YOK

CHP’nin 2 Haziran Salı günü yapılması beklenen Meclis grup toplantısı da iptal edildi. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda “Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” denildi.

WHATSAPP GRUBUNU AYIRDILAR

Bu arada CHP Genel Merkezi önüne üzerinde “haram araç” yazan iki lüks minibüsün satışa çıkarılması WhatsApp grubunda CHP’li vekiller arasında tartışma başlattı. Özel’i destekleyen Mahmut Tanal ile Kılıçdaroğlu destekçileri arasındaki tartışma, küfürleşmeye dönünce grup yorumlara kapatıldı. İki ekip, ayrı gruplar kurdu.

Özgür Özel’in görevlendirdiği CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir başkanlığındaki heyet, Meclis’te siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

ÖZEL’CİLER MECLİS’TE BAYRAMLAŞTI

CHP’deki ayrışma siyasi partilerle bayramlaşma programına da yansıdı. Genel Merkez’in aksine CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de Grup Başkan Vekili Murat Emir başkanlığında ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Meclis’e gelen ilk heyet DEVA Partisi oldu. CHP’liler ardından Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, BBP ve Demokrat Parti ile bayramlaştı. Ziyaretlerde gündem, mutlak butlan kararı oldu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde partililerle konutunun önünde bayramlaştı ve bir süre sohbet etti.

ÖZEL: İSTİFA ETMEYECEĞİM

Özgür Özel, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin grup toplantılarına ilişkin yaptığı açıklamaya cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için grup başkanı olamayacağını belirten Özel, “Grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Bana bir şey olursa yerime yenisini seçerler” dedi.

HUKUKÇULAR: TEDBİR KARARI EN ERKEN ALTI AYDA KALKAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kurultay için önce tedbir kararının kalkması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren hukukçular, bu sürecin en erken altı ayda tamamlanabileceğini belirtiyor.

Bazı hukukçular ise tedbir kararının kalkmasının bir buçuk yılı bulabileceğini ifade ediyor. Hukukçular, Yargıtay’da temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar sürecinin hızlanabileceğine dikkat çekiyor.

