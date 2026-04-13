Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar (1987-1999) forma giyen ve 2 farklı dönemde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Şimdilerde yorumculuk yapan eski milli futbolcu, 3 takımın şampiyonluk mücadeelsi verdiği Süper Lig'in son 5 haftası hakkında konuştu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yaptığı hamlelerin yanlış olduğunu savunurken, son 5 maç için çarpıcı bir yorumda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'de 68 puanla lider durumda bulunuyor.

"OKAN BURUK'A YAZAR"

NOW Spor canlı yayınında konuşan Kerimoğlu, "Sallai oyunda yok, alırsın devre arasında, bir hamledir sonuçta. Barış Alper'i sola, Icardi'yi de öne atarsın. En azından rakibe cevap verme şansın olur. Barış Alper oyunun içerisinde kayboldu, kazanmak için bu hamleyi yapman gerekti. Boey ve Singo hamlesi yanlıştı. Oyun ilk yarı doğru, ikinci yarı yanlış. İkinci yarıdaki oyun, kaybedilen 2 puan ve yapılan değişiklikler Okan Buruk'a yazar" dedi.

"OSIMHEN'SİZ OYUNLARA MECBURSUNUZ"

Sakatlığı devam eden Victor Osimhen tartışmalarının gölgesinde Galatasaray'ın oyununu değerlendiren eski milli futbolcu, "Bir futbolcu üzerinden diğer futbolcuları unutmak doğru değil. Osimhen gideceği zaman bir Osimhen daha bulma şansın var mı? Osimhen'siz oyunları oynamak durumundasınız. Bence rakipler Galatasaray'ın zaafını biliyor. Orta sahasının kalbi olduğunu öğrendi. Nereye baskı yapacaklarını, nereye oynayacaklarını artık çözdüler" şeklinde konuştu.

"ICARDI İLE İLGİLİ SIKINTI VAR"

Okan Buruk'un Kocaelispor maçına Mauro Icardi ile başlaması gerektiğini dile getiren 55 yaşındaki yorumcu, "Icardi ile ilgili bir sıkıntı var belli. Icardi'yi kazanmak için bundan daha güzel bir ortam olabilir mi? İç sahada Icardi ile başlayabilirsin" sözlerini sarf etti.

"PANİK YAPSAYDI SON 3 SEZONDA YAPARDI"

Son olarak Süper Lig'de kalan 5 hafta için Galatasaray tespiti yapan Kerimoğlu, "Galatasaray'ın son 5 haftada panik yapacağını düşünmüyorum. Yapsaydı son 3 sezonda yapardı" diyerek sözlerini tamamladı.

