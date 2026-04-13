Galatasaray'da 'nereden nereye' dedirten yıldız: 3 maçta her şey değişti
Galatasaray'ın kazandığı üst üste 3 Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı veren Lucas Torreira, son dönemde bambaşka bir görüntü veriyor. Uruguaylı orta saha, yaşanan puan kayıpları sebebiyle tartışılan oyuncular arasında bulunuyor.
- Torreira, son 3 karşılaşmada yaşanan 5 puanlık kayıp nedeniyle tartışılmaya başlandı.
- Uruguaylı sorta saha, Trabzonspor mücadelesinde devre arasında oyundan alındı, Göztepe karşısında son 11 dakika görev yaptı ve Kocaelispor müsabakasında 75'inci dakikada kenara geldi.
- Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Torreira, Galatasaray'da bu sezon 42 karşılaşmada forma giydi. Sahada kaldığı 3096 dakikada 3 gol attı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 7 puanlık avantajını büyük oranda kaybeden lider Galatasaray'da Lucas Torreira da, son 3 karşılaşmada yaşanan 5 puanlık kayıp nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.
ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARATIYOR
Sarı-kırmızılılarda geride kalan 3 sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarlarından olan Uruguaylı orta saha, performansıyla tartışılmaya başlandı.
Trabzonspor mücadelesinde devre arasında oyunadan alınan Torreira, Göztepe karşısında son 11 dakika görev alırken, Kocaelispor müsabakasında 75'inci dakikada kenara geldi.
42 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bu sezon 42 karşılaşmada forma giydi. Torreira, sahada kaldığı 3096 dakikada 3 gol attı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.