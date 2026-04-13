Galatasaray'ın kazandığı üst üste 3 Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı veren Lucas Torreira, son dönemde bambaşka bir görüntü veriyor. Uruguaylı orta saha, yaşanan puan kayıpları sebebiyle tartışılan oyuncular arasında bulunuyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 7 puanlık avantajını büyük oranda kaybeden lider Galatasaray'da Lucas Torreira da, son 3 karşılaşmada yaşanan 5 puanlık kayıp nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Lucas Torreira - Hrvoje Smolcic

ESKİ GÜNLERİNİ MUMLA ARATIYOR

Sarı-kırmızılılarda geride kalan 3 sezonda kazanılan şampiyonlukların mimarlarından olan Uruguaylı orta saha, performansıyla tartışılmaya başlandı.

Trabzonspor mücadelesinde devre arasında oyunadan alınan Torreira, Göztepe karşısında son 11 dakika görev alırken, Kocaelispor müsabakasında 75'inci dakikada kenara geldi.

Torreira, Göztepe maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

42 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bu sezon 42 karşılaşmada forma giydi. Torreira, sahada kaldığı 3096 dakikada 3 gol attı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası