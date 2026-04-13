Süper Lig'in ilk yarısında Kocaeli’de oynanan maçta ev sahibi taraftarların küfürlü tezahüratları ve stat hoparlöründen çalınan "Şinanay" şarkısına Galatasaray yönetimi tepki göstermişti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, 1-0 kazandıkları maçın ardından, “Bahis operasyonundan sonra adalet olunca böyle oluyor” sözleriyle dikkat çekmişti. Gerginlik RAMS Park'ta da sürdü.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Süper Lig'in 29'uncu haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maç öncesi, “Hodri meydan. Biz hazırız. Gerekli mesajı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Bu konuşma sonrası 2 bin 400 Kocaeli taraftarı, aralarında Durul olduğu hâlde stat yolunda küfürlü tezahüratlar yaptı. Bu video, sosyal medyada yayınlanırken; sarı kırmızılı taraftarlar, öfkeli yorumlarda bulundu.

Recep Durul

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Maçın ardından konuşan Durul, “Okan Buruk’un açıklamalarından sonra 'Bizim için onur maçı olacak' demiştik. Takımımla gurur duyuyorum” sözlerini sarf ederken, “Buruk kameralar önünde ağlamaya devam edebilir” şeklinde konuştu.

Okan Buruk

PASSOLİG’LE STADA ALINDI

Kocaelispor Başkanı, karşılaşma öncesi taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaptı. Başkan, stada Passolig kartıyla alındı.

BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, karşılaşma öncesi, “Bu maç bizim için çok kritik. İlk yarıda Kocaeli Stadı’nda bize yaşatılanları ve Kocaelispor başkanının kulübümüz hakkında yaptığı açıklamaları unutmamak gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

