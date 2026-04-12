Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Galatasaray gibi güçlü takımlardan puan almanın zorluğuna dikkat çeken genç teknik adam, "Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu. Sarı kırmızılı taraftarların tepkisi hakkında da konuşan İnan, "Galatasaray taraftarı nasıl davranırsa davransın, başımın üstünde yeri var. Canları sağ olsun" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından konuştu.

"OYUNCULARIMIZ GÖREVLERİNİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİLER"

Karşılaşmayı değerlendiren genç teknik adam, "Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum. Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptık. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Bunun neticesinde 1 puan aldık." diye konuştu.

"DÜZGÜN OLDUM, MÜTEVAZI OLDUM"

Sarı kırmızılı takımın kariyerindeki önemi hakkında konuşan Selçuk İnan, "Buraya her geldiğimde farklı duygular besliyorum. Burası benim için önemli, kıymetli bir yer. Hayatımın çok önemli anlarını burada yaşadım. Düzgün oldum, mütevazı oldum. Yine de gerçekler var. Bu sahada en çok maça çıkan oyuncuyum belki de, en çok kupa kazanan, en çok kaptan olan, en çok gol atan orta saha oyuncusuyum, belki de en çok asist yapan. 15 kupa kazandım. Bunlar kolay başarılar değil. Bunları başarırken hep bu Selçuk İnan'dım yine, aynı profildim. Birçoğunuz belki de sevmediğiniz demeyeyim ama beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz ama o zaman da şu anki Selçuk İnan'dım. Yine öyle olacağım. Düzüm. Ne olursa olsun haksızlığa gelmem. Kimsenin hakkını yemem, yemedim. Hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Siz biliyorsunuz. Ne kadar bulmaya çalışsanız da yine de belki biraz üzüyorsunuz beni, en nihayetinde yine doğru bildiğim yoldan gidiyorum. Çok bunlara girmek istemiyordum ama ahlaklı olmak başka bir şey, düz olmak başka bir şey." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARININ BENİ KARŞILAMAMASI..."

Galatasaray taraftarının tepkisi hakkında konuşan İnan, "Galatasaray taraftarı nasıl davranırsa davransın, başımın üstünde yeri var. Onları yargılayamam. Ben onları hep sevdim hep saygı duydum. Hayatım boyunca sevmeye devam edeceğim. Çünkü ben buyum. Bundan sonra da bildiğim yoldan gideceğim. Galatasaray taraftarının, beni karşılamaması... Bana sevgi gösterisinde bulunmaması... Canları sağ olsun. İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. Ben hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım. Selçuk İnan bundan sonra da öyle olacak." dedi.

