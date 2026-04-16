5 ülkeden talibi var: Galatasaray'ın istediği yıldızın maliyeti dudak uçuklattı
Premier Lig devi Manchester City'den sezon sonu ayrılık kararı alan Bernardo Silva'nın yeni takımı merak ediliyor. Galatasaray'ın da transfer l,stesinde olduğu konuşulan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın maliyeti belli oldu.
- Portekizli futbolcunun, Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den talipleri bulunuyor.
- Barcelona, yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçti.
- Bernardo Silva, 2029 yılına kadar sözleşme imzalamayı hedefliyor ve 3 yıllık maliyeti 50 milyon euro seviyesine çıkıyor.
- Galatasaray, Bernardo Silva ile ilk teması İlkay Gündoğan üzerinden kurdu.
- Sarı-kırmızılılar, muhtemel Süper Lig şampiyonluğu sonucu garantilenecek Şampiyonlar Ligi gelirini koz olarak kullanmayı planlıyor.
Bernardo Silva, 9 yıllık Manchester City kariyerini sezon sonu noktalama kararı aldı. İngiliz devine veda etmeye hazırlanan Portekizli futbolcunun, Türkiye'den Galatasaray dahil Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den talipleri bulunuyor.
3 YILDA 50 MİLYON EURO
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; La Liga devi Barcelona, yüksek maliyeti sebebiyle 31 yaşındaki yıldızın transferinden vazgeçti. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Bernardo Silva, 2029 yılına kadar sözleşme imzalamayı hedefliyor ve 3 yıllık maliyeti 50 milyon euro seviyesine çıkıyor.
İLKAY GÜNDOĞAN GÖRÜŞTÜ
Galatasaray'ın, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiren Bernardo Silva ile ilk teması İlkay Gündoğan üzerinden kurduğu aktarıldı.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen deneyimli oyuncu için şartları zorlayacak sarı-kırmızılılar, muhtemel Süper Lig şampiyonluğu sonucu garantilenecek Şampiyonlar Ligi gelirini koz olarak kullanmayı planlıyor.