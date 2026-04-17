25 yıllık Karadenizli inşaat ustasının duvar taşıma yöntemi hayrete düşürdü. Duvarı kırmak yerine kurduğu düzenekle taşıyan usta, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağladı. İşte şaşırtan o yöntem…

Karadenizli müteahhitlerin çok konuşulan yöntemlerinden sonra şimdi de Karadenizli ustaların yöntemi gündem oldu. Giresun’da bir inşaat ustası örülmüş bir duvarı yıkmadan yaklaşık 1 metre geriye taşıdı. İşte şaşırtan olayın detayları…

Giresun’un Espiye ilçesinde Taflancık köyünde yaklaşık 25 yıldır inşaat ustalığı yapan Bayram Karpuz, yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

FARKLI BİR ÇÖZÜM

Ev sahibinin küçük bulduğu odayı genişletme talebine farklı bir çözüm üreten usta, Karadeniz’e özgü pratik zekayla örnek bir uygulamaya imza attı.

ÇİFTE TASARRUF

Mevcut duvarı kırmak yerine kurduğu düzenekle taşıyan Karpuz, yeniden tuğla örülmesinin önüne geçti. Usta, örülmüş bir duvarı yıkmadan yaklaşık 1 metre geriye taşıdı. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağladı.

“KIRMAYALIM TAŞIYALIM DEDİM”

İnşaat ustası Bayram Karpuz, şöyle konuştu:

Duvarı kırmak yerine taşımayı düşündük. Daha önce de yaptığım bir işti. ‘Kırmayalım, taşıyalım’ dedim ve uyguladık. Kırmadan, dökmeden duvarı 1 metre ileri aldık ve yerine monte ettik. Gayet sağlam oldu. Bu sayede ciddi bir tuğla israfının da önüne geçtik. Bugün bir tuğla yaklaşık 15 TL. En az 500 tuğlalık bir işten tasarruf edilmiş oldu. Hem ekonomik hem de pratik bir çözüm oldu.

“DUVARI KRİKOYLA TAŞIDI”

Odanın küçük olması nedeniyle genişletmek istediğini belirten ev sahibi Mustafa Tiryaki ise “Ustamız farklı bir yöntemle duvarı krikoyla taşıdı. 1 metre ileri aldık. Hem zamandan kazandık hem de tuğladan tasarruf ettik. Oda şimdi istediğimiz gibi oldu" dedi.

