UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve toplamda 5-2'lik skorla yarı finalist oldu. Konferans Ligi'nde yarı final gören ilk Türk teknik direktör olan 40 yaşındaki hoca, galibiyeti Ukrayna halkına armağan etti.

"DUYGUSAL BİR MAÇTI"

Maç sonu büyük sevinç yaşayan Arda Turan, "Bizim için oldukça duygusal bir karşılaşmaydı çünkü AZ Alkmaar gibi bir takıma karşı oynamak çok zordu. Taktik açıdan bakıldığında gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Çok iyi pres yapan bir ekibe karşı oynamak hiç kolay değil. Bu maçı, her sabah umutla uyanan, en azından çocukların yarın patlama sesleri olmadan uyanmasını umut eden Ukrayna’daki tüm insanlara ithaf etmek istiyorum" dedi.

Arda Turan

"BEN DE ONLARA ŞAKA YAPACAĞIM"

Shakhtar Donetsk, organizasyonun yarı finalinde Crystal Palace ile karşılaşacak. NTV Spor'da yer alan habere göre; eşleşme hakkında konuşan Arda Turan, "Aralık ayında Crystal Palace'ın stadında bulunmuştum ve o an benim için adeta bir hayaldi. Beni tanıyan pek çok kişi, arkadaşlarım, benimle dalga geçmişti. Ama bu akşam ben de onlara karşılık olarak şaka yapacağım. Yarı finale geldiğinizde rakip seçme şansınız olmaz. Ben Atletico Madrid oyuncusuyken; grup aşamasında Juventus, son 16 turunda Milan, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde Chelsea ve finalde Real Madrid ile karşılaştık. Bunların hepsini yaşadım. Çok zordu. Bu yüzden rakiplerin zor olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

