Arda Turan tarihe geçti: Avrupa'da yarı final gören 5 Türk hoca
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu yarı finale adını yazdırdı. Genç çalıştırıcı, Avrupa'da yarı finale yükselen 5'inci Türk teknik direktör oldu.
Futbolculukta Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 2 şık gol atan milli yıldız Arda Güler ile, teknik adamlıkta ise Eyüpspor'daki görevinden ayrılıp sezon başı Ukrayna kariyerine adım atan Arda Turan'la gurur duyduk.
TOPLAM 5 GOLLE TURLADI
Arda Hoca'nın takımı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak (ilk maç 3-0), yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
TARİHİ BAŞARI
40 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa'da son 8'e kalan 5'inci Türk teknik direktör olarak tarihi bir başarıya imza attı. Organizasyonun yarı finalinde, Shakhtar Donetsk-Crystal Palace karşılaşması oynanacak.
YARI FİNAL BAŞARISI YAŞAYAN 5 TÜRK TEKNİK DİREKTÖR
- Adnan Süvar (Göztepe)
- Mustafa Denizli (Galatasaray)
- Fatih Terim (Galatasaray)
- Aykut Kocaman (Fenerbahçe)
- Arda Turan (Shakhtar Donetsk)