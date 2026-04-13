Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. 4 gole sahne olan karşılaşmanın ikinci yarısı, hava saldırısı uyarısı nedeniyle geç başladı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23'üncü haftasında LNZ Cherkasy'ye konuk oldu. Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda ilk 45 dakika 2-2 sona erdi. Ukrayna'da yaşanabilecek muhtemel hava saldırısı nedeniyle alarm verildi ve müsabakanın ikinci yarısı belirlenen saatte başlayamadı.

CHERKASY BÖLGESİNDE SALDIRI PANİĞİ

Shakhtar Donetsk Kulübü'nün X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada, "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ-Shakhtar Donetsk maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak" ifadelerine yer verildi.

"ALARM SONA ERDİ"

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ-Shakhtar maçının devamını bekliyoruz" denildi. İkinci devresi saat 14.40'ta başlayan karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.

