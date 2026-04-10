Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı sahasında 3-0 yenerek, yarı final için büyük avantaj elde etti. 39 yaşındaki teknik adamın maç sonu basın toplantısındaki sözleri gündeme oturdu.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Az Alkmaar'ı Pedrinho ve Alisson Santana'nın (2) golleriyle 3-0 devirdi.

Ukrayna ekibi ile zor şartlarda başarı hikayesi yazan Turan, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında ilk sezonunu geçiriyor.

"RAHATLARSAK DARMADAĞIN OLURUZ"

Farklı galibiyetin takımda rehavet oluşturmaması uyarısını yapan genç çalıştırıcı, "Bizi öldürecek şey kibirdir. Eğer herhangi bir yumuşama, rahatlama olursa darmadağın oluruz. Bu bizim için hiç doğru olmaz. AZ Alkmaar çok zorlu bir rakip. Kibirli olmamalıyız, mütevazı olmalıyız. 0-0 gibi orada da kazanmak için oynamalıyız. Çünkü karşımızda çok iyi organize olmuş bir futbol kültürü var ve buna saygı duymalıyız. Bu gece onlar şanssız bir gece geçirdiler, biz biraz daha şanslıydık" dedi.

Turan'ın açıklamasında "Bizi öldürecek şey kibirdir" bölümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı futbolseverler, bu sözü alıntılayarak, Türk teknik adama yönelik destek paylaşımlarında bulundular.

