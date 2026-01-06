Ünlü futbolcu Arda Turan, yeni dünyaya gelen yeğeni Ayşe Elisa için özel bir jest yaptı. Turan, minik prensesin geleceği için banka hesabına 500 gram altın ve 3 milyon TL yatırdı.

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın ailesine yeni bir mutluluk katıldı. Turan ailesinin sevincini ikiye katlayan bu özel gelişme, Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile eşi Katre Turan’ın dünyaya gelen kız bebekleriyle yaşandı. Minik prensesin ismi ise Ayşe Elisa olarak belirlendi.

Ailenin neşesi ve mutluluğu şimdiden dikkat çekerken, küçük Ayşe Elisa’nın doğumu sosyal çevrede de büyük ilgi gördü. Arda Turan’ın yeni dünyaya gelen yeğenine özel bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi. Futbolcunun ziyareti, yalnızca basit bir “hoş geldin” ziyaretiyle sınırlı kalmadı. Turan, yeğeni için geleceğe yönelik önemli bir yatırımda da bulundu.

500 GRAM ALTIN VE 3 MİLYON TL YATIRIM

Takvim’de yer alan habere göre Arda Turan, Ayşe Elisa adına açılacak banka hesabına, ileride eğitiminde kullanılmak üzere 500 gram altın ve 3 milyon TL değerinde bir yatırım yaptı. Bu jest, ailenin ve özellikle minik prensesin geleceği için düşünülen büyük bir adım olarak yorumlandı.

KANKA ELTİLER HALA KÜS MÜ?

Yakın dostlukları ve sıkı arkadaşlıklarıyla tanınan eltiler Aslıhan Doğan Turan ile Katre Turan arasında bir süre önce soğuk rüzgarlar estiği öğrenilmişti. Önceden adeta ayrılmaz bir ikili olan eltilerin artık bir araya gelmemesi ve aralarındaki mesafenin dikkat çekmişti.

Özellikle sosyal çevrede ve aile içinde merak edilen konu ise Aslıhan Doğan Turan’ın, Katre Turan’ı ziyaret edip etmediği oldu. İkilinin arasındaki bu mesafenin nedeni ve tarafların tutumu, yakın çevre tarafından yakından takip ediliyor.

