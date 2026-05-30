Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini Yaz havası yurt genelinde etkisini artırmaya hazırlanıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde kademeli olarak yükselerek bazı bölgelerde 6 dereceye kadar artacak. Bayram boyunca etkili olan serin hava yerini sıcak ve güneşli günlere bırakırken, termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava yerini sıcak günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde kademeli olarak artarak birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Batı Karadeniz'de (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'de (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Adana, Hatay ile Mersin'in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları bugün özellikle kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Ancak asıl sıcaklık artışı yeni haftayla birlikte hissedilecek. Uzmanlar, sıcaklıkların gün gün yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtiyor.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini Megakent İstanbul'da sıcaklıkların 25 derecelerden 31 dereceye kadar çıkması beklenirken, Ankara'da termometreler 20 dereceden 28 dereceye yükselecek. İzmir'de sıcaklıkların 29 dereceden 32 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Antalya'da 28-30 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini Doğu ve Karadeniz bölgelerinde de belirgin bir ısınma görülecek. Diyarbakır'da sıcaklıkların 26 dereceden 32 dereceye, Trabzon'da ise 17 dereceden 23 dereceye yükselmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini Öte yandan hafta boyunca kuzey kesimlerde ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, ülkenin büyük bölümünde daha sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde artacak sıcaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası