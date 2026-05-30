Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan ve Duraklı köylerinde etkili olan şiddetli rüzgar, köyde maddi hasara yol açtı. Köylerdeki bazı evlerin çatıları uçtu, güneş panelleri hasar gördü.

Kars'ın Akyaka ilçesi Karahan köyünde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden sökülürken, çatıların üzerinde bulunan güneş enerjisi panelleri de metrelerce uzağa savruldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden kopan çatı parçaları ve güneş panelleri çevredeki arazilere savrulurken, bazı evlerde de maddi zarar meydana geldi.

Rüzgarın kısa sürede çatıları söküp attığın ifade eden Mesut Şimşek, "Eşim ile birlikte kayınvalidemi ziyarete gelmiştim. Şiddetli rüzgardan çatı uçtu. Maddi hasar var." dedi.

Rüzgarın çok şiddetli olduğunu anlatan Deniz Yıldız, "Kuvvetli bir rüzgar geldi. Önce salladı, sonra çatıyı söküp yerinden attı." diye konuştu.

Öte yandan, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarının ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. Karahan köyünde yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

