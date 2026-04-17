2026 askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Nisan, Haziran ve Temmuz celp dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlüler için e-Devlet, MSB Mobil ve askerlik şubeleri üzerinden sorgulama ekranı aktif hale geldi. İşte, Askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı 2026...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte 2026 yılı askerlik sınıflandırma sonuçları duyuruldu. Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki yükümlüler, sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı Nisan, Haziran ve Temmuz celp dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Yapılan açıklamada, yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin görev yerlerinin belirlenme sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

Sınıflandırma işlemlerinin, dış müdahaleye kapalı sistemler üzerinden ve sınıflandırma kurulu huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda adayların görev yapacakları birlikler, hizmet sınıfları ve sevk süreçleri netleşmiş oldu.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA 2026

Adaylar askerlik yerlerini e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebiliyor. Bunun yanı sıra askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması da sonuç sorgulama için kullanılabilecek alternatif platformlar arasında yer alıyor.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

