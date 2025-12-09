İhlas Haber Ajansı • Gümüşhane
Karda mahsur kalan 4 kişi 7 saat sonra kurtarıldı
Gümüşhane’de etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yolda mahsur kalan vatandaşlar, yaklaşık 7 saat süren kurtarma operasyonu sonrasında kurtarıldı. Ekipler, dondurucu soğukta 5 kilometre yürüyerek mahsur kalanlara ulaştı.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak Köyü sınırları içerisindeki Sarıtaş Yaylası’nda etkili olan kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
YAYLADA MAHSUR KALDILAR
Yunus Emre D., araçlarıyla Sarıtaş Yaylası mevkiinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktığını ve yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek arama kurtarma ekiplerine haber verdi.
7 SAAT SONRA KURTARILDILAR
AFAD ve Jandarma ekipleri, 5 kilometre yürüyerek vatandaşlara ulaştı. Gece yarısı mahsur kalan 4 kişi, yaklaşık 7 saat süren operasyon sonucunda sabah 07.00 sularında kurtarıldı.
