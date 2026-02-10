Sosyal medyada “Hintli Justin Bieber” benzetmesiyle ünlenen Suraj Chavan, Hindistan’da “ülkenin en yakışıklı erkeği” unvanını aldı. Gündeme gelen isim merak edilmeye başlandı. Peki, Suraj Chavan kimdir?

Son dönemde Hindistan’da sosyal medya ve eğlence dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Suraj Chavan, internet fenomenliğinden ulusal çapta bir şöhrete uzanan yolculuğuyla dikkat çekiyor. Pop müzik cover’ları, sahne performansları ve fiziksel benzerlikleriyle tanınan Chavan’ın aldığı yeni unvan, sosyal medyada gündem oldu.

HİNDİSTAN’IN EN YAKIŞIKLISI SEÇİLDİ

Bir süredir sosyal medyada “Hintli Justin Bieber” olarak anılan Suraj Chavan, Hindistan’da yapılan değerlendirmeler sonucunda “ülkenin en yakışıklı erkeği” seçildi. Chavan’ın görünümü sık sık Justin Bieber ve zaman zaman Leonardo DiCaprio ile kıyaslanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu benzerlikleri eğlenceli yorumlarla gündeme taşıdı.

SURAJ CHAVAN KİMDİR?

Suraj Chavan, dijital içerik üreticiliği ve eğlence dünyasında yükselen bir isim olarak tanınıyor. Geniş kitleler tarafından asıl çıkışını, Bigg Boss Marathi programının 5. sezonunu kazanarak yaptı. Instagram'da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor.

