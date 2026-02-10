Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti.

Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

