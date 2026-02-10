Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti.
ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR