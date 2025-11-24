Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Ticari araçlar için mecburi olan uygulamanı hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu yakından takip ediliyor. Kış lastiği takmayanlara uygulanacak idari para cezaları ve kapsama giren araç türleri güncel düzenlemelerle yeniden açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğuna ilişkin tebliğde yapılan değişiklikleri hatırlatarak 2025–2026 kış döneminde uygulamanın kapsamını duyurdu. 15 Kasım’da başlayan zorunluluk, bu yıl 15 Nisan’a kadar devam edecek.

2025 HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Hususi otomobiller için kış lastiği yasal olarak zorunlu tutulmuyor. Ancak Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye ediliyor. Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda fren mesafesini kısaltması, yol tutuşunu artırması ve kayma riskini azaltması nedeniyle güvenli sürüş açısından kritik önem taşıyor.

Tebliğ, zorunluluğun şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için mecburi olduğunu hatırlatırken, hususi otomobillerin de zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanlarla birlikte yola çıkmasının güvenlik açısından önem taşıdığını vurguluyor. Bu nedenle hususi araç sahipleri, zorunluluk olmasa da riskli hava şartlarında kış lastiği kullanmaya teşvik ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI 2025

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu olmadığı için doğrudan kış lastiği cezası uygulanmıyor. Ancak ticari araçlar için zorunluluğa uymayan sürücülere 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, kış dönemi boyunca denetimlerde tespit edildiğinde anında kesiliyor.

Bakanlık ayrıca Valiliklere yetki vererek il sınırları içinde hava şartlarının riskli olması halinde tarihlerin birer ay öne çekilebileceğini veya uzatılabileceğini açıkladı. Bu nedenle özel araç sahiplerinin de duyuruları dikkatle takip etmesi, güvenlik açısından gerekli ekipman ve lastik şartlarını sağlaması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için geçerli. Bu kapsamda:

Kamyon

Çekici

Tanker

Otobüs

Minibüs

Ticari amaçla kullanılan kamyonet, panelvan gibi hafif ticari araçlar

