Türkiye Gazetesi
Welcome to Derry 1. sezon 6. bölüm ne zaman? Yayın tarihi gündemde
Stephen King'in kült eserinden uyarlanan Welcome to Derry dizisinin 1.sezon 6.bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, "Welcome to Derry 1. sezon 6. bölüm ne zaman?" İşte tüm ayrıntılar...
Stephen King'in "IT" romanından uyarlanan Welcome to Derry dizisi, izleyicilerde büyük yankı uyandırdı.
Max (eski ismiyle HBO) platformunda yayın hayatına başlayan Welcome to Derry ilk bölümü itibarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
WELCOME TO DERY 1. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN?
IT: Welcome to Derry 1. sezon 6. bölümü 1 Aralık Pazartesi gününde eş zamanlı olarak HBO Max’da ekrana gelecektir.
Efsanevi palyaço Pennywise ile buluşturan dizinin kadrosunda birçok önemli isimler vardır.
IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönettiği bilinmektedir.
IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
- Taylour Paige
- Jovan Adepo
- Chris Chalk
- James Remar
- Stephen Rider
- Madeleine Stowe
- Rudy Mancuso
- Bill Skarsgård
- Kimberly Guerrero
- Peter Outerbridge
- Shane Marriott
- Chad Rook
- Morningstar Angeline Wilson
Bizi Takip Edin
YORUMLAR