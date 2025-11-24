Stephen King'in kült eserinden uyarlanan Welcome to Derry dizisinin 1.sezon 6.bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, "Welcome to Derry 1. sezon 6. bölüm ne zaman?" İşte tüm ayrıntılar...

Stephen King'in "IT" romanından uyarlanan Welcome to Derry dizisi, izleyicilerde büyük yankı uyandırdı.

Max (eski ismiyle HBO) platformunda yayın hayatına başlayan Welcome to Derry ilk bölümü itibarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Welcome to Derry 1. sezon 6. bölüm ne zaman? Yayın tarihi gündemde

WELCOME TO DERY 1. SEZON 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

IT: Welcome to Derry 1. sezon 6. bölümü 1 Aralık Pazartesi gününde eş zamanlı olarak HBO Max’da ekrana gelecektir.

Efsanevi palyaço Pennywise ile buluşturan dizinin kadrosunda birçok önemli isimler vardır.

Welcome to Derry 1. sezon 6. bölüm ne zaman? Yayın tarihi gündemde

IT: Welcome to Derry'nin ilk dört bölümünü, filmlerin de yönetmeni olan Andy Muschietti yönettiği bilinmektedir.

Welcome to Derry 1. sezon 6. bölüm ne zaman? Yayın tarihi gündemde

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remar

Stephen Rider

Madeleine Stowe

Rudy Mancuso

Bill Skarsgård

Kimberly Guerrero

Peter Outerbridge

Shane Marriott

Chad Rook

Morningstar Angeline Wilson

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası