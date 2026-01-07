Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dün Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ziyaretlerde bulunmuştu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen 2 kişi, yumruklu saldırı girişiminde bulunmuştu. Yumrukla başkana saldırmak isteyen ve yanındaki kişi polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, ardından gözaltına alınmıştı.

Saldırı girişiminde bulanan kişilerin eski CHP Belediye Meclis Üyesi Recep B. ile ağabeyi Şaban B. olduğu öğrenilmişti. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Recep B. ve Şaban B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Saldırı girişimi sonrasında ilçeden ayrılmayan Başkan Bozbey, şu açıklamayı yapmıştı:

Mahalle halkımız üzülmesin. Muhtarımız üzülmesin. Neticede bunlarla her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyoruz. Onun için hizmetleri eşit bir şekilde sürdürmenin gayretini sürdürüyoruz. Toplumumuzdan bunlar ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatlı olduğunu, davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Bunlar bizim yanımızda asla yer alamaz, yer bulamazlar böyle insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz.