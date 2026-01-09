CHP'den AK Parti'ye geçen isimler hakkında konuşan Özgür Özel, "CHP’li değillerdi, listelerimizden seçildiler" diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Özel sözlerini "Şu anda AK Parti'ye katılanlar, CHP listelerinden girdiler. İçlerinde seçime CHP adına giren tek bir kişi vardı o da Mersin Milletvekili" şeklinde sürdürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Siyasi transferler, olası ittifaklar ve Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, CHP’den kopuş tartışmalarına da net cevaplar verdi.

Özel, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden önce CHP'nin de dahil olduğu "6'lı masa" ile ilgili soruyu, "6'lı masa meselesi çok iyi niyetle yola çıkan ama son evresinde parti içinde tartıştığımız, itirazlarımızı, eleştirimizi yaptığımız ama bunlar 4-5 Kasım kurultayında bıraktığımız bir süreç." şeklinde cevapladı.

Yapılan son genel seçimi, "yanlışların ve doğruların yapıldığı bir seçim" olarak nitelendiren Özel, "Doğruları devam ettirmekte fayda var, yanlışlardan da uzak durmak lazım." ifadesini kullandı.

Son olarak Gelecek Partisinden 19 Temmuz'da istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve 5 Ocak'ta partisinden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, grup toplantısında AK Parti'ye katılmıştı

SEÇİM İTTİFAKINA YEŞİL IŞIK

Özel, "Günü geldiğinde siyasi partilerle iyi diyaloğumuzu bir seçim ittifakına dönüştürmek zarureti, seçim sathı mahallinde lazım olursa o zaman konuşulur, görüşülür." diye konuştu.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER

Partisinden istifa ederek, başka siyasi partilere katılan milletvekilleriyle ilgili soru üzerine Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Şu anda AK Parti'ye katılanlar, CHP listelerinden girdiler. İçlerinde seçime CHP adına giren tek bir kişi vardı o da Mersin Milletvekili. İçimiz acıyor, yüreğimiz dağlanıyor. Kendi partilerini de utandırıyorlar ama onlar zaten CHP'li değil, Gelecek Partili ve DEVA Partili. CHP'den giden bir kişi var o kişinin de ne ailesi daha önce CHP'ye oy atmış, aday olduğunda bütün Mersin ayağa kalkmış, arkadaşlarımız 'yapmayın, etmeyin' demiş. Ne geçmişi CHP'li ne bugünü. Partinin genlerinden gelen, listemizden seçilen ve AK Parti'ye giden henüz bir kişi olmadı. Allah göstermesin, o ızdıraba da zor dayanırız. Sanki 'CHP'liler AK Parti'ye gidiyormuş' gibi bir görüntü yok."

Özel, "Transferlerle birlikte Yeni Yol Grubu düşme durumunda. Meclis'te farklı bir transfer, bir dayanışma olabilir mi? Sizinle temasa geçen oldu mu?" şeklinde soruya karşılık, kendileriyle bir temas kurulmadığını belirterek, "Demokrasi adına görev bize düşerse, yeniden değerlendiririz." cevabını verdi.

SURİYE'DE YAŞANANLAR

"Suriye'de yaşananlar, iki gündür Halep'te olanlar size çözüm sürecinin bir yol ayrımına, riske girdiğini söylüyor mu?" sorusu üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tip değerlendirmeler yapılıyor ve bu değerlendirmelerdeki endişeler haksız değil. Biz Suriye'deki meselede Türkiye'nin müzakereden, diplomasiden, Türkiye'de sorunun çatışmasız, kan akmadan çözülmesinden yana inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Diplomasiye alan açılması gerektiğini düşünüyoruz. Kolay bir şey değil. Onun için İsrail'in birtakım hesapları konusunda uyanık olmak lazım. İngiltere'nin tarihsel yaklaşımları konusunda müteyakkız olmak lazım. Amerika'nın özellikle Trump'ın ve Barack'ın özensizlikleri ve taş atıp da kolları ağrımıyor ama Suriye'de birinin dişi ağrısa Türkiye'de hepimiz sabaha kadar uyuyamıyoruz. Büyük sıkıntılar çektiğimiz bir süreç. O yüzden Suriye'de barış herkese lazım, en çok Türkiye'ye lazım."

