U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati, yayıncı platformu ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Türkiye U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sırbistan U17 ile oynanacak mücadele hem grup dengesi açısından hem de genç millilerin tur şansı için önem taşıyor. Maçı izlemek isteyenler, yayın bilgilerini ve maç saatini merak ediyor.

TÜRKİYE U17-SIRBİSTAN U17 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye U17 Milli Takımı sahaya 17 Kasım 2025 Pazartesi günü çıkacak. Mücadele saat 18.00’de başlayacak ve grubun kaderini etkileyecek önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Takım, turnuvanın kritik virajında sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Müsabaka, Estadio Urbano Caldeira Stadyumu’nda oynanacak.

Türkiye U17-Sırbistan U17 maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE U17-SIRBİSTAN U17 MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan U17 mücadelesi TFF YouTube üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. İnternet bağlantısı olan tüm kullanıcılar maçı ücretsiz şekilde takip edebilecek. Bu durum özellikle genç millilerin maçlarını izlemek isteyen taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Yayın, TFF’nin resmi YouTube kanalında canlı olarak verileceği için herhangi bir platform aboneliği gerekmiyor.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası