Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla geçerli yeni bir kampanya başlattı. Sadece iki gün sürecek kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferleri kapsıyor. 3 Şubat-19 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşları ilgilendiren indirimli biletler, sınırlı kontenjanla satışa sunuluyor.

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından duyurduğu yeni kampanyayla yurt içi uçuşlarda yolcularına avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. 1000 liradan başlayan bilet fiyatlarıyla hem tatil planı yapanları hem de iş seyahatine çıkacakları ilgilendiren kampanya iki gün süreyle geçerli olacak.

THY 1000 TL YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

THY’nin açıkladığı kampanya, 17-18 kasım tarihlerinde biletler alınıyor. Yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerde 1000 liradan başlayan fiyatlarla seyahat hakkı elde edebilecek. Kampanyanın kısa süreli olması nedeniyle özellikle popüler rotalarda biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor.

Kampanya, yalnızca İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli olacak. Bu nedenle Anadolu şehirlerinden İstanbul’a seyahat edenler ile İstanbul’dan farklı illere yurt içi uçuş yapacak yolcuların kampanyadan yararlanabileceği belirtiliyor. Detaylı şartlar THY’nin resmi internet sitesinde paylaşıldı.

THY YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

1000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınan biletler, 3 Şubat ile 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek. Bu dönem, okulların ikinci dönem başlangıcı, sömestr dönüşü ve erken bahar seyahatleri için avantajlı bir takvime denk geliyor.

THY ayrıca kampanyanın belirli sınırlamalar ve kontenjanlar dahilinde uygulanacağını duyurdu. Promosyon sınıfındaki biletler, değişiklik ve iptal kurallarında standart biletlerden farklı işleyebilir. Bu nedenle yolcuların bilet alırken kampanya şartları dikkatle incelemesi öneriliyor.

