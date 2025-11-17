İhlas Haber Ajansı (İHA) • Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da yaylada zehirli yılan paniği! Engerek görüntülendi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Orta Pınar yaylasında zehirli türler arasında yer alan engerek yılanı görüldü. Yetkililer, özellikle yaz ve sonbaharda ortaya çıkan zehirli engerek yılanına karşı vatandaşları uyardı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Orta Pınar yaylasında bir vatandaş zehirli bir engerek yılanını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.
- Yetkililer, zehirli engerek yılanlarının yaz ve sonbaharda yaylalarda görülebildiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yer alan Orta Pınar yaylasında büyükbaş hayvan otlatan Ercan Çelik, otlak alanda hareket eden zehirli engerek yılanını fark ederek cep telefonuyla görüntüledi.
Ercan Çelik tarafından çekilen fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşımlar birçok kullanıcı tarafından yorumlanıp paylaşılırken, bölgede yılan görülmesi vatandaşlar arasında da merak ve korku uyandırdı.
YAZ VE SONBAHARDA ORTAYA ÇIKIYORLAR
Yetkililer, zehirli engerek yılanlarının özellikle yaz ve sonbahar aylarında bölgedeki yaylalarda zaman zaman görülebildiğini, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
