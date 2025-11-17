Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Orta Pınar yaylasında zehirli türler arasında yer alan engerek yılanı görüldü. Yetkililer, özellikle yaz ve sonbaharda ortaya çıkan zehirli engerek yılanına karşı vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yer alan Orta Pınar yaylasında büyükbaş hayvan otlatan Ercan Çelik, otlak alanda hareket eden zehirli engerek yılanını fark ederek cep telefonuyla görüntüledi.

Ercan Çelik tarafından çekilen fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşımlar birçok kullanıcı tarafından yorumlanıp paylaşılırken, bölgede yılan görülmesi vatandaşlar arasında da merak ve korku uyandırdı.

YAZ VE SONBAHARDA ORTAYA ÇIKIYORLAR

Yetkililer, zehirli engerek yılanlarının özellikle yaz ve sonbahar aylarında bölgedeki yaylalarda zaman zaman görülebildiğini, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

