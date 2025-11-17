Sosyal medyada kısa sürede büyük bir üne kavuşan, 'Hacel Obası' şarkısının yapay zeka olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Son zamanlarda özellikle TikTok ve YouTube Shorts gibi platformlarda izlenme rekoru kıran Hacel Obası, milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

"Hacel Obası" şarkısı, Spotify Türkiye listelerinde 13. sıraya kadar tırmandı. Birçok dinleyici, "Hacel Obası yapay zeka mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Hacel Obası yapay zeka mı?

Hacel Obası şarkısı yapay zeka olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak şarkının yapay zeka olabileceği düşünülüyor.

Sadık Nergis prodüktörlüğünde ortaya çıkan bu eserin vokalisti MIHRIBAN'dır. Şarkının vokalistini üstlenen MIHRIBAN, resmî olarak doğrulanmamış olsa da, geniş kitleler tarafından yapay zekâ ile oluşturulmuş bir sanatçı olduğu tahmin ediliyor.

SEVCAN GİRGİN

