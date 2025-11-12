Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor?

Hacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor?

Güncelleme:
Hacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu halk müziğinin en etkileyici eserlerinden biri olan "Hacel Obası'nı Engin Mi Sandın", dinleyenlerin kalbine işleyen duygusal yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sitemin, özlemin anlatıldığı duygu yüklü türkünün ezgisi ise dinletenleri derinden etkiliyor. İşte o türküye ait tüm detaylar...

Hacel Obası'nı Engin Mi Sandın türküsünün hem sözleri hem de hikâyesiyle geçmişten günümüze uzanan bir halk kültürü mirası olarak değerlendiriliyor. Günümüzde genç şarkıcıların yorumuyla yeniden popülerlik kazandı.

Bu türkü, vefasız bir yâre duyulan sitemin ve kavuşulamayan aşkın en içli ifadesini sözlere dökmektedir. Peki, Hacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor? İşte tüm ayrıntılar...

Hacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor? - 1. Resim

HACEL OBASINI ENGİN Mİ SANDIN SÖZLERİ NEDİR?

Hacel obasını engin mi sandın

Ayağında potini var zengin mi sandın

Her olur olmazı dengin mi sandın

Ay da geçti göremedim yar seni

Tıkır tıkır merdivenden inişin

Çağışıyor altın ile gümüşün

İpti söz verip de sonra dönüşün

Ay da geçti göremedim yar seni

Suya gider bir incecik yolu var

Sıktırmış kemeri ince beli var

Söylerim söylemez tatlı dili var

Ay da geçti göremedim yar seni

HACEL OBASINI ENGİN Mİ SANDIN KİM SÖYLÜYOR?

Hacel Obası'nı Engin Mi Sandın türküsü anonimdir. Selda Bağcan, Sabahat Akkiraz, İhsan Öztürk ve yöresel sanatçılar tarafından yorumlanmıştır. 

Günümüzde ise Sadık Nergis ve Mihriban'ın yorumuyla yeniden geniş kitlelere ulaşarak popülerlik kazanmıştır. Türkü, Sivas'ın Şarkışla yöresine dayanır. Hikayeye göre, obada dillere destan bir sevda yaşanmış, ancak ayrı düşen ya da kavuşamayan aşıkların yaşadığı derin acı ve sitem, bu esere ilham kaynağı olmuştur.

