ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Brittney Marklin, hamileliğinin ardından yaşadığı hafıza kaybını başlarda önemsemedi ancak şikayetleri giderek arttı. Zamanla cümle kurarken doğru kelimeyi bulamadığını fark eden kadın, yaptırdığı detaylı taramalarda Alzaymır olduğunu öğrendi. "46 yaşında böyle bir şeyin olabileceğine inanmak çok zor” diyen kadın yaşadığı zorlukları bir bir anlattı.

ABD’nin Tennessee eyaletinin Knoxville kentinde yaşayan Brittney Marklin, başlarda hafif olan unutkanlığını doğum sonrası fiziksel ve psikolojik yorgunluğuna bağladı. Ancak zamanla cümle kurarken kelime bulamadığını fark eden kadın, doktora giderek çeşitli taramalar yaptırdı.

ALZAYMIR TEŞHİSİ KONULDU

Bir dizi tetkik yapılan kadına erken başlangıçlı Alzaymır teşhisi konuldu. Eski bir bakım evi hemşiresi olan Marklin, belirtilerin ne zaman başladığını hatırlamadığını, doğumdan önce ve sonra hafızasıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi.

"BU KADAR GENÇ YAŞTA BÖYLE BİR ŞEYİN OLABİLECEĞİNE İNANMAK ZOR"

Başlarda unutkanlığını önemsemediğini söyleyen Marklin, 'Perdeyi çek’ yerine ‘halıyı çek’ diyordum. Bu kadar genç yaşta böyle bir şeyin olabileceğine inanmak çok zor” ifadelerini kullandı.

Birttney Marklin ve oğlu

"OĞLUMUN DOĞUM GÜNÜNÜ SIK SIK UNUTUYORUM"

Doğumdan iki yıl sonra durumu ağırlaşan Marklin, “Oğlumun doğum gününü sık sık unutuyorum. Yeni bir bilgiyi hatırlamak benim için çok zor. Biri bilmediğim bir şey sorduğunda yoğun bir korku duyuyorum” dedi. Belirtilerin iş hayatına da yansıdığını söyleyen kadın, “Yakın bir iş arkadaşımın adını bile hatırlayamadım. ”ifadelerinde bulundu.

Marklin, genç yaşta Alzheimer teşhisi aldığı için çevresindeki bazı kişilerin duruma inanmakta zorlandığını belirterek, “Bu hastalığın damgalanması çok zorlayıcı. İnsanlar bunu yaşlıların hastalığı olarak görüyor” ifadelerini kullandı. Şimdi sosyal medya hesabında oğluyla birlikte videolar paylaşan kadın, sadece anı biriktirmeye çalıştığını vurguluyor. 46 yaşındaki kadının tedavisi sürüyor.

