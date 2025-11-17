Ukrayna siyasetini altüst eden “Ali Baba” kasetleri, Zelenskiy yönetiminin en tepesine uzanan yolsuzluk iddialarını gün yüzüne çıkarırken gözler bir anda Ankara’ya çevrildi. Skandalın merkezindeki isimlerden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’un ülkesine dönmeyi reddetti.

Ukrayna siyasetini sarsan Mindich kasetleri, Zelenskiy yönetiminin en tepesine uzanan yolsuzluk iddialarını gün yüzüne çıkardı. Milletvekili Yaroslav Zheleznyak, kasetlerde “Ali Baba” kod adıyla geçen kişinin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak olduğunu söyledi.

Zheleznyak, birden fazla kaynağın kod adının Yermak’ın baş harfleriyle örtüştüğünü aktardı ve Yermak’ın NABU ile SAP üzerindeki baskıya doğrudan müdahil olduğunu iddia etti.

UMEROV TÜRKİYE'YE Mİ SIĞINDI

Kaset skandalının büyümesiyle birlikte gözler bu kez Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’a çevrildi. Ukrayna basını, Umerov’un Ukrayna’ya dönmeyi reddettiğini ve şu anda Türkiye’de bulunduğunu yazdı.

Umerov’un Zelenskİy’ye kararını bizzat ilettiği belirtilmekte. Resmi açıklamalarda Türkiye ziyaretinin "esir takası görüşmeleri için" olduğu iddia edilse de, Kiev’de bu söylem geniş kabul görmedi.

"HAKKINDA SES KAYITLARI VAR"

Telegram kanalı Legitimny’ye göre NABU’nun elinde Umerov’un sesinin yer aldığı dinleme kayıtları bulunuyor. Bu kayıtların, dönüşü halinde Umerov’un cezai sorumluluğa çekilmesi için kullanılacağından endişe duyduğu öne sürüldü.

Paylaşımlarda şu ifadeler dikkat çekti:

"İstifa etmeye hazır. Zaten yeterince çaldı, kendisi ve çocukları için ömür boyu yetecek kadar var."

Gazeteci Anatoliy Shariy de Umerov’un Türkiye’ye geçtiğini ilk doğrulayan isimlerden biri oldu ve şu açıklamayı paylaştı:

"Kararını Zelenskiy ve Yermak'a bizzat bildirdi. Bir hafta önce söylediğimde kimse inanmamıştı."

KASETLERDE YERMAK’IN TOPLANTI TALİMATLARI DA VAR

Zheleznyak’ın açıklamalarına göre kayıtlarda “Ali Baba” kod adlı kişinin güvenlik yetkilileriyle toplantılar düzenlediği ve NABU ile SAP üzerinde baskı kurulmasını istediği açıkça duyuluyor.

Milletvekili, Yermak’ın Temmuz ayında kabul edilen ve yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını zayıflatan yasayı da bizzat yönettiğini öne sürdü.

ZELENSKİY’NİN EN YAKIN ÇEVRESİ YOLSUZLUK İDDİALARIYLA ANILIYOR

Kayıtlarda adı geçen bir diğer kişi, Zelensky’nin uzun yıllardır dostu olan iş insanı Timur Mindich. Mindich’in devlet enerji şirketi Energoatom üzerinden yürütülen rüşvet planında merkezi rol üstlendiği; şirket sözleşmelerinin yüzde 10–15’inin “komisyon” olarak alındığı, en az 100 milyon doların aklandığı iddia edildi.

Mindich’in gözaltına alınmadan önce Kiev’den kaçtığı, bir taksiyle Polonya’ya geçtiği ve şu anda İsrail’de saklandığı belirtiliyor.

Öte yandan Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, kasetlerde geçen gizemli kişinin kolluk güçleriyle gizli toplantılar yaptığı ve yolsuzluk soruşturmalarını bastırmaya çalıştığı anların kayıtlarda açık biçimde yer aldığını doğruladı.

Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zheleznyak, birçok kaynağın bu kişiyi Zelensky’nin güçlü Ofis Başkanı Andrey Yermak olarak tanımladığını belirtti ve şu değerlendirmeyi aktardı:

"Ali Baba, A.B. oluyor. Yermak’ın baş harfleri Andrei Borisovich ile örtüşüyor."

THE GUARDİAN: EN BÜYÜK SKANDAL

The Guardian’ın haberine göre Zelenskiy hükümeti, dönemin en ciddi yolsuzluk kriziyle karşı karşıya. Enerji sektöründeki rüşvet şeması ülke genelinde büyük öfkeye neden oldu.

Gazete, Mindich’in Zelensky’nin medya şirketi Kvartal 95’in ortağı olması nedeniyle skandalın doğrudan başkanlık ofisine uzandığını yazdı.

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Atina’da düzenlenen görüşmede ABD’den kış dönemi için LNG tedarik anlaşmasını kutladı; ancak ülkede yolsuzluk iddiaları derinleşirken reform vaatleri sorgulanmaya başladı.

RUS FREKANSLARINDA HAREKETLİLİK: ŞİFRE ÜSTÜNE ŞİFRE YAYINLADI

Umerov’un ülkesine dönmeme kararı Ukrayna’da tartışılırken, Rusya’nın ünlü UVB-76 istasyonunda art arda şifreli mesajlar yayınlandı.

“Kıyamet Günü Radyosu” olarak bilinen frekansta bugün şu kelimeler kaydedildi:

"Zherebost",Otsinkovshchik",Lesoled",Bolonski","Poshly","Letonya".

Sosyal medya kullanıcıları frekans hareketliliğini şu ifadelerle yorumladı:

"Bir şeyler yaklaşıyor, Baltık kaplanları hazır olsun"

UMEROV VE MİNDİCH AYNI DOSYADA

NABU’nun yürüttüğü soruşturmada, Zelensky’nin eski iş ortağı Timur Mindich’in Energoatom üzerinden 100 milyon dolarlık rüşvet ağı kurduğu iddia ediliyor. Mindich’in, tutuklama öncesi Kiev’den kaçtığı ve Polonya üzerinden İsrail’e geçtiği bildirildi.

Umerov, Savunma Bakanlığı döneminde Mindich ile görüştüğünü doğruladı ancak yasadışı bir etkiyi reddetti. Bakanlığın sözleşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Hükümet yanlısı bir milletvekili ise Kyiv Independent’a konuşarak şu ifadeyi kullandı:

"Bu büyük bir darbe, ama en kötüsü, her şeyin geride kaldığından emin olamamam. Belki de hala devam ediyordur."

