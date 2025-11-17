CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonunda önce Edirne F Tipi Cezaevine giderek Selahattin Demirtaş ile görüştü. Ardından Silivri Cezaevi’ne geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Şükrü Genç ve Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmediği ortaya çıktı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu dört dönem CHP milletvekilliği yapan Mehmet Sevigen’in oğlunun Çırağın Sarayı’ndaki düğününe katılmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan düğünde Kılıçdaroğlu; CHP'li Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Orhan Gencebay ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Birgün'de yer alan habere göre hafta sonu İstanbul’da olan Kemal Kılıçdaroğlu, önce Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

SİLİVRİ'YE DE GİTTİ

Ardından Silivri Cezaevi’ne giderek Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, CHP eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NU PAS GEÇTİ

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi. Kılıçdaroğlu’nun, İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öne sürüldü.

