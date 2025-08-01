Ayasofya hayali içini ilk adımı attı! Genç hafız kıraatiyle takdir topladı

Elazığ'da yaşayan 17 yaşındaki Hafız Abdulkadir Ayaz, 2021 yılında Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamladı.

2025 yılında düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nda Elazığ il birincisi oldu.

Yarışmanın bölge finali için Hakkari'ye giden Ayaz, bazı olumsuzluklar nedeniyle Türkiye finalinin yapılacağı İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne gidemedi.

Hayalinden vazgeçmeyen Ayaz'a destek geldi.

Ayasofya'da bir Cuma namazı kıldırmak istediğini belirterek ilk adımı Saray Camisi'nde attı.

Burada hutbe verip Cuma namazı kıldıran genç hafız, yetkililerden bu yolda destek beklediğini ifade etti.

"AYASOFYA'YA GİDEMEDİK"

Hafız Abdulkadir Ayaz Ayasofya'da namaz kıldırmanın hayali olduğunu belirterek tarihi camiye sevgisini şu sözlerle anlattı:

"17 yaşındayım. 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kuran Kursunda hafızlığımı tamamladım. Yanı sıra 2025 yılında Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen genç hatipler minberde hutbe okuma yarışmasında Elazığ il birinciliği kazandım. Bu doğrultuda bölge finalinin gerçekleştirildiği Hakkari ilimize gittik. Bir takım olumsuzluklar sonucunda yarışmanın Türkiye finalinin gerçekleştirildiği İstanbul ilinde Ayasofya'ya gidemedik. Ben de kendi imkanlarım doğrultusunda Ayasofya'da bir Cuma namazı kıldırmak istiyorum. Bu nedenle bugün Elazığ Saray Camisi'nde hutbe verdim ve Cuma namazı kıldırdım. Bu noktada yetkililerden çıktığım bu yolda destek olmalarını temenni ediyorum" dedi.

"HUTBESİ DE GÜZELDİ, NAMAZ KILDIRMASI DA"

Cuma namazını Saray Camisi'nde kılan vatandaşlardan biri ise "Genç delikanlı bir kardeşimiz Abdulkadir ile tanıştık. Hutbesi de güzeldi, namaz kıldırması da. Çekirdekten yetiştiği için böyle kardeşlerimizin sayısını Allah daim etsin, arttırsın. Kardeşimizin güzel bir kıraatı, güzel bir ahlakı ve güzel bir muhabbeti var" şeklinde konuştu.