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Cezaevinde 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cezaevi, Reform, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu ve düzenlenen icazet merasimiyle belgesini aldı.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 39 yaşındaki hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca tutuklu ve hükümlülerin manevi olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen projeler devam ediyor.

12 AYDA HAFIZ OLDU

Hafızlık eğitimine katılan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü M.T, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. M.T, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan sınavda da başarılı olarak "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazandı.

HÜKÜMLÜYE HAFIZLIK BELGESİ VERİLDİ

Hükümlü M.T. için Ceza İnfaz Kurumu'nda hafızlık icazet merasimi yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi. Hafız olan hükümlü M.T'ye Müftü Topal tarafından cübbe ve sarık giydirilerek hafızlık belgesi verildi.

Cezaevinde 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu - 1. Resim

"CEZA İNFAZ KURUMLARINDA SADECE CEZALARIN İNFAZI DEĞİL, AYNI ZAMANDA MAHKUMLARIMIZIN ISLAHI DA AMAÇLANMAKTADIR"

Törende konuşan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, "Ceza infaz kurumlarında sadece cezaların infazı değil, aynı zamanda mahkumlarımızın ıslahı da amaçlanmaktadır. Bu hususta Adalet Bakanlığımız önemli projeler gerçekleştirmektedir. Bu minvalde bir hükümlümüzün Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşması, bu anlayışın en güzel tezahürüdür. Bu hususta mahkumlarımızı, Başsavcılık ve cezaevi idaresi olarak her zaman destekleyeceğimizi bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

Cezaevinde 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafız oldu - 2. Resim

Törene, Keskin Kaymakamı İlhan Kayatürk, din görevlileri ve M.T'nin ailesi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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