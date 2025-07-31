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İmam Salih Koç'un en acı görevi... Hafız oğlunun ölüm nedeni belli oldu, cenazede kahreden anlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İmam Salih Koç&#039;un en acı görevi... Hafız oğlunun ölüm nedeni belli oldu, cenazede kahreden anlar
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'ye dil eğitimi için giden 21 yaşındaki Salih Koç, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Cenazeyi, Bursa'da imam olarak görev yapan babası kıldırırken törendeki konuşması yürekleri dağlattı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi, 21 yaşındaki Salih Koç, ABD'ye dil eğitimini geliştirmek için gitti. Denver kentinde bisiklet süren kaza geçiren genç burada hayatını kaybetti. 

Bursalı gencin cenazesi, Osmangazi Camisi'ne getirildi.

İmam Salih Koç'un en acı görevi... Hafız oğlunun ölüm nedeni belli oldu, cenazede kahreden anlar - 1. Resim

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Burada helallik alınmasının ardından, babası Necmettin Koç, imam olarak görev yaptığı camide, oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

İmam Salih Koç'un en acı görevi... Hafız oğlunun ölüm nedeni belli oldu, cenazede kahreden anlar - 2. Resim

ACI DOLU SÖZLER

Baba Koç, cenaze töreninde, her zaman cenaze namazı kıldırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim, bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah katlanabileceğimizi bildiği için bize bu yükü vermiştir. İnşallah bizi katlananlardan, sabredenlerden eylesin. Peygamberimize nasıl sabır verdiyse inşallah bize de peygamber sabrı verir. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vakit, Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluştursun."

İmam Salih Koç'un en acı görevi... Hafız oğlunun ölüm nedeni belli oldu, cenazede kahreden anlar - 3. Resim

Koç, kazaya ilişkin ise "Orada ansızın bir dikkatsizlik sonucu. Rabbim, o şekilde yazmış. Dil eğitimi için gitmişti, bir aydır oradaydı" dedi.

Cenazenin öğle namazı vaktinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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