Yasal bahis, yasa dışı bahse zemin hazırlıyor!

Yasal bahsin reklamı serbest! Reklamları stat ve sahalarda!

Artık bunun özendirilmesini ve teşvik edilmesini tartışma zamanı gelmiştir.

Nasıl sigara, alkollü içeceklerin reklamları yasaksa...

Gençlerin bilinçaltına bahis yerleşiyor! Sonrası, yasal kesmeyince yasadışı bahsin kapısı aralanıyor.

Nöroloji Doktoru Mehmet Yavuz, geçtiğimiz günlerde şu bilgiyi paylaştı; “Bahis, beynin ödül sistemini yeniden şekillendirir. Her kazanç, dopamini, her kayıp kortizolü yükseltir. Beyin sonunda tehlikeyi ödül sanmaya başlar.”

Demek ki; binlerce, on binlerce maça bahis oynayanlar bu çaresizliğe düşmenin bir neticesi.

MAKETTE KALACAK BİR PROJE DAHA!

Futbol Federasyonu, önceki gün Riva’da Yeditepe Üniversitesi ile hakem eğitimi ve gelişimi konusunda bir iş birliği anlaşması imzaladı.

TFF’nin kurumsal bir hafızası olsa, bundan medet umulmazdı.

13 Mart 2020’de TFF ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında aynı mekânda “Hakem Lisesi protokolü” imzalanmıştı. Bakanlar, genel müdürler, TFF Başkan ve yöneticileri kim yoktu ki! TFF sitesinde resimler ve haberi duruyor. Akıbetinden haberi olan var mı?

Giden başkan Mehmet Büyükekşi de Yıldız Teknik Üniversitesi ile benzer bir protokol imzalamıştı.

Yıldırım Demirören zamanında da Anadolu Üniversitesi ile imzalanmıştı. İTÜ ve Boğaziçi ile de benzer çalışmalar olmuştu.

Hepsi kâğıt üstünde kaldı, öteye geçemedi.

Hakemin nerede ve nasıl yetişeceğini bilmeyenler; fikir yürütecek olurlarsa sadece makette kalacak projeniz olmuş olur! O kadar!

VAR’DA BU HİÇ YAŞANMAMIŞTI!

Geçen hafta; Gaziantep FK-Ç. Rizespor maçında yaşananlar “pes” dedirtecek cinsten!

HAKEM: Oğuzhan Çakır, VAR: Sarper Barış Saka, AVAR: Bersan Duran.

VAR, tartışmalı bir faul pozisyonunda hakemi incelemeye davet etti. Hakem tam penaltıya ikna olmuş sahaya dönerken, AVAR’ın uyarısıyla VAR, faulden önceki elle oynamanın farkına vardı.

Hakemi monitöre geri çağırdılar. Hakem pozisyonu ilk defa gördüğü için elle oynamanın, penaltıdan sonra olduğunu mu sandı? Yoksa doğruyu gördü, kendisini bu şekilde kurtaracağını mı düşündü? Orasını anlayamadık!

Ve VAR da hakemi yanlış yönlendirdi; “Elle oynama penaltıdan sonra. Herhangi bir itiraz olursa, öyle söyle” dedi.

Penaltı kaçtı! Neyse ki, bu bir derbi ya da üç büyüklerin maçı değildi!

Olsaydı; memleket ne hâle gelirdi? Bu hakem ve bu VAR da mevcut MHK’nın derbi verebileceği isimler!

MAÇ MASADAN DÖNDÜ!

Çorum FK - Iğdır FK maçında, hakem Batuhan Kolak’tı.

Avantajı gözetmeden bir penaltı çaldı. Ve bu akabinde gol oldu.

Bu defa avantaj oynatmadığını fark edip, daha büyük bir hata yaparak golü verdi.

Hâlbuki oyunu durdurmuştu. Gol kararı veremezdi.

Beş dakika boyunca itirazlar devam etti. Ama hakem gol kararında sabit kaldı.

Kıdemsiz yardımcı hakemin yanına gitti, hatasına ikna oldu ve penaltıya geri döndü.

Golü verselerdi; maç tekrara giderdi. Yardımcı hakem, hakemi de TFF’yi de MHK’yı da kurtardı.

GÖZLEMCİLER MUAF MI?

TFF; herkese, her tarafa, eşit yaklaşmalı!

Bahis soruşturması; hakemlerle başladı, futbolcularla devam ediyor! Peki, gözlemciler bundan muaf mı?

Hakemlerde ve futbolcularda bahis hesabı olanların oranı ortalama yüzde 25 çıktı!

Ya gözlemcilerde de bu oran varsa!

Bu arada; Zorbay Küçük’ten hiç ders çıkarılmamış olmalı ki, Necip ve Ersin’de de aynısı yaşandı. Bunlar soruşturmalara olan güveni zedeliyor. Sulandırmak isteyenlere de koz veriliyor.

