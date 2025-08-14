Magazin dünyasını sallayan gelişme! Çağatay Ulusoy teknesini bakın kime sattı, fiyatı dudak uçuklattı
Güncelleme:
Yeni dizisi ‘Eşraf Rüya’ ile gündemde olan Çağatay Ulusoy, iki yıl önce 8 milyon liraya yaptırdığı 12 metrelik lüks teknesini, yakın dostu Mustafa Mert Koç’un babasına 13 milyon liraya sattı. Özel tasarımı ve konforuyla dikkat çeken tekne, magazin dünyasında da konuşulmuştu.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yaklaşık iki yıl önce 8 milyon liraya yaptırdığı 12 metrelik lüks teknesini sattı.
TEKNE YÜKSEK KONFORUYLA DİKKAT ÇEKTİ
“Eşraf Rüya” dizisinde başrol oynayan Ulusoy, tekneyi yakın arkadaşı Mustafa Mert Koç’un babasına 13 milyon liraya satarak önemli bir kazanç elde etti.
Akşam'ın haberine göre, özel tasarımı ve yüksek konforuyla dikkat çeken tekne, magazin basınında sıkça gündeme gelmişti. Satış detayları, ünlü oyuncunun yakın çevresi tarafından doğrulandı.
