Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu yıl %10 civarında getiri ile alternatif yatırım araçlarının gerisinde kalırken, yabancı yatırımcı işlemleri de yakından izlendi. 21 Kasım 2025 kapanışı itibarıyla bakıldığında, bu yıl takasında yabancı yatırımcı payı en çok artan BİST 100 hisseleri ASTOR, ASELS ve BALSU oldu. Yabancı yatırımcı payının en çok arttığı ve gerilediği ilk 10 hisse hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni haftaya “sınırlı negatif” bir başlangıç yaptı. BİST 100 haftanın ilk işlem gününü %-0,32 değer kaybı ile 10.888 seviyesinden tamamladı.

Dünkü işlemlerde en düşük 10.816 ve en yüksek 10.944 seviyesini test eden borsada IEYHO, ISCTR, AKBNK, SAHOL ve TRALT en fazla para girişi olan hisseler oldu. KCHOL, THYAO, BIMAS, PGSUS ve YKBNK ise para çıkışında ilk 5’te yer aldı

BORSADA BEKLENTİLER

Borsa için yakın vadede kasım ayı TÜFE verisi ve 11 Aralık’taki TCMB’nin faiz kararı en önemli beklentiler olarak öne çıkıyor.

Analistler, BİST 100’de 10.800’ün önemli destek olduğunu ve bu seviyenin korunması halinde teknik görünümün bozulmayacağını vurgulayarak, “Yukarıda ise 10.950 ara direnç ve 11.150 orta vadeli direnç olarak öne çıkıyor. Kasımda düşük bir enflasyon tahmini öne çıkarken, bu beklentinin karşılanması halinde TCMB’den faiz indirimi öngörüleri destek bulabilir. Bu senaryo borsaya pozitif yansıyabilir” görüşünü savunuyor.

Yabancı payı en çok artan 10 hisse! Borsada hangi şirketlere ilgi gösterdiler?

YABANCI PAYI EN ÇOK ARTANLAR

Bu yıl BİST 100 endeksi %10 getiri ile alternatif yatırım araçlarının gerisinde kalırken, yabancı yatırımcı işlemleri de borsada yakından izlendi.

Yıl başından itibaren 21 Kasım 2025 kapanışı itibarıyla bakıldığında, takasında yabancı yatırımcı payı en çok artan BİST 100 hisseleri şöyle sıralanıyor:

1-ASTOR Enerji: 24,35 puan

2-Aselsan: 15,97 puan

3-Balsu Gıda: 12,60 puan

4-Emlak konut GYO: 11,18 puan

5-Pasifik Eurosia Lojistik: 11,87 puan

6-TAB Gıda: 17,72 puan

7-Türk Telekom: 24,21 puan

8-OTOKAR: 8,92 puan

9-Medical Park: 8,78 puan

10-Destek Finans Faktoring: 7,70 puan

YABANCI PAYI EN ÇOK DÜŞENLER

BİST 100 kapsamındaki şirketlerde 2025 yılında takasında yabancı yatırımcı payı en çok azalan hisseler ise şunlar oldu:

1-Margün Enerji: -22,76 puan

2-Anadolu Efes: -17,62 puan

3-Turkcell: -17,34 puan

4-Mavi Giyim: -16,70 puan

5-Koç Holding: -15,36 puan

6-Pegasus Hava Yolları: -8,61 puan

7-Tekfen Holding: -7,89 puan

8-Enka İnşaat: -7,23 puan

9-Mia Teknoloji: -7,16 puan

10-Coca Cola: -6,58

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemleri kapsamaktadır. Bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası