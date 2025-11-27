İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki terapi merkezinde yapılan 'biorezonans' uygulamasına ilişkin soruşturma başlattı. Uygulamanın uzmanlık gerektirmediğini savunan Kaplan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sunucu ve oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki terapi merkezi hakkında soruşturma başlattı.

MERAL KAPLAN'LA BİRLİKTE 3 ŞÜPHELİ VAR

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sıkı denetimi ve şikayetiyle soruşturma açılırken, hazırlanan iddianamede, merkezin sahibi oyuncu Meral Kaplan ile birlikte asistanı Azra Bolkar ve yardımcısı Bahar Uysal, şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Oyuncu Meral Kaplan'ın 3 yıl hapsi istendi! İşte sebebi

UZMANLIĞA GEREK OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

sabah'ın haberine göre üç isim 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefetle suçlanırken; Kaplan, kendisine yöneltilen suçlamayı kesin bir dille reddederek, merkezde kullanılan aletin tıbbi bir cihaz olmadığını savundu. Kaplan, söz konusu yöntemin bir "biorezonans" uygulaması olduğunu ve bu uygulamanın herhangi bir uzmanlık gerektirmediğini öne sürdü.

Diğer şüpheliler Azra Bolkar ve Bahar Uysal ise, Kaplan'ın yanında sigortalı olarak asistan ve yardımcı pozisyonunda görev yaptıklarını, yetkileri dışında hiçbir işleme imza atmadıklarını iddia etti.

TEK TEK HER BELGE ARAŞTIRILACAK

Cumhuriyet Başsavcısı, Meral Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını öne sürmesi üzerine harekete geçti. Başsavcı, merkezin iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin en ince ayrıntısına kadar araştırılmasını talep etti.

Kaplan hakkında 3 yıla kadar hapis istenirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

GÖZDE NUR BAYAR

