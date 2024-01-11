Erdoğan, MİT ve Emniyet'in MOSSAD operasyonu için konuştu: Israil şaşkınmış daha yeni başladık

11 Ocak 2024 07:26 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 07:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Kale Yerleşkesinde düzenlenen Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) 97. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. MİT ve Emniyet’in Mossad operasyonunu değerlendiren Erdoğan “İsrail’in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. İsrail şaşkın, durun bu daha ilk adım” dedi. Terör örgütlerine de net mesajlar veren Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

NEFES ALDIRMIYORUZ

- Şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor, Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir.

- İddiaların aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur, bu eksenin adı Türkiye eksenidir.

- Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını gerek diplomasi gerekse askerî sahada cesaretle savunuyoruz.

- Millî İstihbarat Teşkilatımız, yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkânlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

İNLERİNDEN ÇIKAMIYORLAR

- Suriye ve Irak’taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK’nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hâle getirdik.

- Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz.

- Türkiye Yüzyılı’nda, teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığının bilinmesini istiyorum. FETÖ’cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız.

- Her gün sınırlarımızdan yüzlerce kilometre ötede etkisiz hâle getirilen bir caninin, alçağın haberini alıyoruz. Şehitlerin hesabını misliyle soruyoruz.

HESAPLARINI BOZDUK

- İster içeride ister dışarda olsunlar, isterlerse Fizan’a kaçsınlar, devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır.

- Mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz.

- Değişen şartlara göre ülkemizin millî güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz.

- Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra düzensiz göç, radikalleşme, organize suç ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler MİT’in radarına girmiştir.



- Türkiye’nin başta Gazze’deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ: ZAAF OLUŞTURUYOR

Bazı kamu görevlilerinin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar tartışma konusu olmuştu. Uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Akıllı telefonların yaygınlaşması ile yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Ciddi zaaf oluşturduğu açıktır. Bu konuda devletimizin de harekete geçmesi gerektiği inancındayım Türkiye menşeli uygulamalar alternatif olarak değerlendirilebilir. MİT bu konuda rehber olabilir” dedi. Etkinlikte konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın da “Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Vatanımızı karada, denizde, havada, uzayda ve siber dünyada korumak ve dirençli hâle getirmek için stratejik bir bütünlük içerisinde hareket ediyoruz. Büyük tehditleri de beraberinde getiren yapay zekâ çağımızın dijital atom bombasıdır” diye konuştu.

"28 ŞUBATVARİ MÜSAMERELERİN GERİSİNDEKİ GÜÇLERİ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Valiler Buluşması’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Valiler şehirlerinde paşalık etmekle değil, yetim halka babalık etmekle mükelleftir. Bu bakımdan şehrin yöneticisinin günün 24 saati yılın 365 günü kapısı da gözü de hep açık olacaktır. Aksi takdirde insanların hak ettiği idareyi veremezsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: Öyle kritik bir eşikteyiz ki; bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel gelişmişlik liginin ön sırasında yer alacağız ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız demiştik. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamışların rahatlığı hiçbir zaman sizi yanıltmasın. İşimiz zor. Ülkemizde bu senaryoda figüranlık yapmaya hevesli kimseler de hiç eksik olmuyor.

Son günlerde karşımıza çıkan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Bu bayat oyunların gayesi bizi asıl vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar.

Seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. 31 Mart’ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olacaktır. Ülkeyi karıştırmak isteyenler de olacaktır. 31 Mart’ta sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz.