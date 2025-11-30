Dünyadaki jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler, altını yatırımcı için yeniden cazip hale getiriyor. Prof. Dr. Murat Ferman, altının yıl içinde önemli değer kazançları sağladığını ve yönün hâlâ yukarı olduğunu söyledi.

Altın, 2025 yılında yatırımcısına kazanç sağladı ve grafikte yüzde 80’i aşan değer artışları görüldü. Prof. Dr. Murat Ferman, jeopolitik gerginliklerin altındaki yukarı yönlü hareketi hâlâ desteklediğini, yıl sonunda ise düzeltmeler olabileceğini söyledi.

CNN Türk'e konuşan Ferman, global gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ferman, “Dünyada bir taraftan barış ve yumuşama sinyalleri gelirken, öbür taraftan bu yumuşamayı dengeleyecek gerginlikler artıyor. Venezuela’ya karşı kara harekat ihtimali, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Jeopolitik gerginlikler piyasayı uçurdu! Altın yükselecek mi düşecek mi?

SENE SONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Ferman, 2025 yılında altının senenin öne çıkan değerlerinden biri olduğunu belirterek, “%80’i aşkın, 90’a yaklaşan bir değer grafiği görüyoruz. Sene başında gram altın 2 bin 900 TL civarındaydı, şimdi yön hâlâ yukarı. Ancak senenin sonunda bazı düzeltmeler olabilir” dedi.

Jeopolitik gerginlikler piyasayı uçurdu! Altın yükselecek mi düşecek mi?

BORSADA SON DURUM

Amerika’nın sert dış politikası ve süregelen jeopolitik risklerin piyasalara etkisine de değinen Ferman, “Temmuz ve ağustos aylarında altın önemli değer kazandı, ancak eylül ve ekimde yaklaşık %4 kayıp yaşandı. Borsa seneyi 10.000’in üzerinde kapatmayı deneyecek. Önümüzdeki sene için ise ayrı değerlendirmeler yapmak gerekir” diye konuştu.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası