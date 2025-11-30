Jeopolitik gerginlikler piyasayı uçurdu! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Dünyadaki jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler, altını yatırımcı için yeniden cazip hale getiriyor. Prof. Dr. Murat Ferman, altının yıl içinde önemli değer kazançları sağladığını ve yönün hâlâ yukarı olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Murat Ferman, jeopolitik gerginliklerin etkisiyle bu yıl %80'i aşan değer kazanan altının yükselişini sürdüreceğini ancak yıl sonunda düzeltmeler yaşanabileceğini belirtti.
- Altın, jeopolitik gerginliklerin etkisiyle bu yıl %80'i aşan değer kazancı gösterdi.
- Prof. Dr. Murat Ferman, altının yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini öngörüyor.
- Yıl sonunda altın fiyatlarında düzeltmeler olabileceği uyarısı yapıldı.
- Venezuela, Rusya-Ukrayna ve Orta Doğu'daki gerginlikler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
- Altın, 2025 yılında da öne çıkan yatırım araçlarından biri olmaya devam edecek.
Altın, 2025 yılında yatırımcısına kazanç sağladı ve grafikte yüzde 80’i aşan değer artışları görüldü. Prof. Dr. Murat Ferman, jeopolitik gerginliklerin altındaki yukarı yönlü hareketi hâlâ desteklediğini, yıl sonunda ise düzeltmeler olabileceğini söyledi.
CNN Türk'e konuşan Ferman, global gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ferman, “Dünyada bir taraftan barış ve yumuşama sinyalleri gelirken, öbür taraftan bu yumuşamayı dengeleyecek gerginlikler artıyor. Venezuela’ya karşı kara harekat ihtimali, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.
SENE SONUNA DİKKAT ÇEKTİ
Ferman, 2025 yılında altının senenin öne çıkan değerlerinden biri olduğunu belirterek, “%80’i aşkın, 90’a yaklaşan bir değer grafiği görüyoruz. Sene başında gram altın 2 bin 900 TL civarındaydı, şimdi yön hâlâ yukarı. Ancak senenin sonunda bazı düzeltmeler olabilir” dedi.
BORSADA SON DURUM
Amerika’nın sert dış politikası ve süregelen jeopolitik risklerin piyasalara etkisine de değinen Ferman, “Temmuz ve ağustos aylarında altın önemli değer kazandı, ancak eylül ve ekimde yaklaşık %4 kayıp yaşandı. Borsa seneyi 10.000’in üzerinde kapatmayı deneyecek. Önümüzdeki sene için ise ayrı değerlendirmeler yapmak gerekir” diye konuştu.