Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı’nın istifasının ardından kulüp, 19 Aralık’ta seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Yeni yönetimin belirleneceği kongrenin yeşil-siyahlı camia için önemli bir dönemeç olması bekleniyor.

Sakaryaspor'da başkan Muhammet Kıratlı'nın istifasının ardından kulüpte yeni bir süreç başladı.

"Sakaryaspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.12.2025 günü saat 14.00’te aşağıdaki gündem ile Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi’nde yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28.12.2025 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir."

KONGRE TARİHİ 19 ARALIK

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seçimli olağanüstü genel kurulun 19 Aralık Cuma günü saat 14.00’te Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi. Çoğunluk sağlanamaması halinde kongre, 28 Aralık Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

MUHAMMET KIRALI İSTİFA ETMİŞTİ

Sakaryaspor’da 8 Haziran’da yapılan genel kurulda seçilen Muhammet Kıratlı, Ekim ayındaki kongrede aday çıkmaması üzerine görevine devam etmişti. Ancak Kıratlı, 2 Aralık Salı günü oynanan ve 5-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

"KULÜBÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN AYRILIYORUM"

Görevinden ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşan Kıratlı, Sakaryaspor’a hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulamıştı. Açıklamasında, kulübün yeni bir enerjiye ve daha yoğun mesai harcayabilecek bir yönetime ihtiyaç duyduğunu belirterek şu ifadelere yer vermişti:

"Sakaryaspor'un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkân sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum."

