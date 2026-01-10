Kuvvetli fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine geçici süreliğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. Bölgedeki fırtına, denizde akıntı hızının artmasına yol açtı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, hem kuzeyden hem de güneyden seyir halinde olan gemi kaptanlarına telsiz anonslarıyla boğazın çift yönlü transit geçişlere kapatıldığını bildirdi.

YEREL FERİBOTLARDA AKSAMA YOK

Yetkililer, yerel feribot seferlerinde ise herhangi bir aksama olmadığını açıkladı. Gemilerin güvenliği için önlemlerin alındığı ve transit geçişlerin fırtına dinene kadar devam etmeyeceği kaydedildi.

