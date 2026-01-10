Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Kuvvetli fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine geçici süreliğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişleri, denizdeki akıntı hızının artması üzerine geçici olarak durduruldu.
- Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri durduruldu.
- Karar, bölgedeki kuvvetli fırtına ve artan akıntı hızı nedeniyle alındı.
- Yerel feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.
- Gemi güvenliği için geçişler, fırtına dinene kadar kapalı kalacak.
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. Bölgedeki fırtına, denizde akıntı hızının artmasına yol açtı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, hem kuzeyden hem de güneyden seyir halinde olan gemi kaptanlarına telsiz anonslarıyla boğazın çift yönlü transit geçişlere kapatıldığını bildirdi.
YEREL FERİBOTLARDA AKSAMA YOK
Yetkililer, yerel feribot seferlerinde ise herhangi bir aksama olmadığını açıkladı. Gemilerin güvenliği için önlemlerin alındığı ve transit geçişlerin fırtına dinene kadar devam etmeyeceği kaydedildi.