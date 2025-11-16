Ukrayna merkezli savunma yayını Defense Express, Türkiye’nin yeni füze paketine dair dikkat çekici bir analiz yayımladı. Yayın, Türkiye’nin Eurofighter paketinin Yunanistan’ı paniğe sürüklediğini vurgularken, özellikle “Meteor” ve “Storm Shadow” füzeleriyle ilgili iddiaların Atina’da endişeyi artırdığını aktardı.

Ukrayna basınında yer alan haberde, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon programında sadece uzun menzilli Meteor füzeleri değil, Avrupa yapımı Storm Shadow seyir füzelerinin de pakete dahil edilmiş olabileceği iddiası öne çıkarıldı.

Yayın kuruluşu, bu ihtimalin Atina’da ciddi endişelere neden olduğuna dikkat çekerek haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Eurofighter uçaklarını sadece uzun menzilli Meteor'la değil, aynı zamanda Storm Shadow seyir füzeleriyle birlikte satın aldıysa bu durum Yunanistan için çok tatsız bir sürpriz olabilir."

Aynı analizde, dev anlaşmanın mali boyutuna da dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Tranche-5'leri kapsadığı iddia edilen anlaşma, fahiş fatura nedeniyle tartışmalara neden olmaya devam ediyor."

STORM SHADOW BU PAKETİN EN KRİTİK UNSURU OLABİLİR

Ukrayna merkezli savunma yayını, Türkiye’nin alım paketinde Storm Shadow’un yer almasının güçlü bir ihtimal olduğunu vurguladı:

"Eurofighter konusunda bu kadar önemli bir silahlanmanın Storm Shadow füzesini de kapsadığı konusunda güçlü bir varsayımda bulunabiliriz."

Analizde Türkiye’nin kendi geliştirdiği SOM seyir füzesine de değinildi:

“Türkiye'nin kendi geliştirdiği havadan yere SOM seyir füzesi olmasına rağmen bu, Avrupalı muadilinden iki kat daha hafiftir.”

Teknik karşılaştırmada şu hatırlatma yapıldı:

"620 kiloluk SOM'un menzili 250-275 km ve harp başlığı 230 kg iken, 1300 kilogramlık Storm Shadow'un menzili 550 kilometre ve harp başlığı da 450 kilogramdır."

Bu farkın Yunanistan için neden kritik olduğu da yine Defense Express tarafından kaydedildi:

"SİLAH PAKETİNİN 1 MİLYAR DOLARLIK KISMI FÜZELER İÇİN"

Haberde Türk kaynaklara dayanan bir mali detay da aktarıldı:

"Bir Türk kaynak, 6,13 milyar doların 20 adet Eurofighter için, 1 milyar doların ise füzelerin alımı için harcanacağını iddia ediyor."

Defense Express, bu tabloyu değerlendirirken Türkiye’nin hem Meteor hem de Storm Shadow kombinasyonuyla Ege’de oyun değiştirici bir kapasite oluşturabileceğini yazdı.

MÜZEYYEN BIYIK

